Liverpool pune „sigiliu” pe un jucător! Când va fi anunțat transferul

După 38 de etape disputate în primul eșalon al Angliei, Premier League, Liverpool și-a revendicat a cincea poziție cu 67 de puncte.

În consecință, formația dirijată de Jurgen Klopp a adunat 19 victorii, 10 remize și nouă eșecuri, iar din sezonul viitor va evolua în UEFA Europa League.

După o stagiune „moale” pe piața de mercato, Liverpool lansează ofensiva pentru următorul sezon. „Cormoranii” sunt pe cale să realizeze prima mutare, după cum spune Fabrizio Romano, jurnalistul sportiv expert în transferuri.

Alexis Mac Allister, fotbalistul care a făcut furori la Campionatul Mondial din Qatar, ar putea fi prezentat la Liverpool săptămâna viitoare. Sunt aproape gata toate detaliile contractului.

Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că echipa de pe Anfield e pregătită să-i plătească lui Alexis Mac Allister clauza de reziliere, undeva la 70 milioane de euro.

Liverpool plan for Alexis Mac Allister deal: complete player side details this week, personal terms are almost agreed — then finalize the deal next week. ???????? #LFC

Liverpool are prepared to pay the exit clause [it’s less than reported £70m] if all goes to plan on player side. pic.twitter.com/4hJazzhnKK