Liverpool a anunțat transferul mult așteptat: „A semnat!”

Liverpool a pus „sigiliu” mai întâi pe Alexis Mac Allister, mijlocașul central de la Brighton & Hove Albion. 42 milioane de euro e suma pe care au plătit-o „cormoranii” pentru prima mutare a verii.

Pentru al doilea transfer, echipa pregătită de Jurgen Klopp a plusat și mai mult. 70 milioane de euro a plătit conducerea de pe Anfield pentru a-l aduce pe internaționalul maghiar Dominik Szoboszlai de la RB Leipzig.

„Am finalizat semnarea lui Dominik Szoboszlai de la RB Leipzig, sub rezerva unui permis de muncă”, au scris cei de la Liverpool pe Twitter, prezentându-l, astfel, oficial pe fotbalist.

We have completed the signing of Dominik Szoboszlai from RB Leipzig, subject to a work permit ✍️????