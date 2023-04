Prima reacție a lui Frank Lampard, după ce a revenit la Chelsea

Londonezii au decis să-l numească, în consecință, pe Frank Lampard interimar. Englezul a mai fost principal la echipa de pe Stamford Bridge în perioada iulie 2019 - ianuarie 2021, moment în care a strâns 84 de partide și a înregistrat o medie de 1.75 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de Transfermarkt.

Frank Lampard a vorbit după ce a preluat-o din nou pe Chelsea. Tehnicianul a precizat că va da totul pentru clubul la care a făcut senzație în timpul carierei sale fotbalistice și că a fost extrem de simplu să accepte oferta grupării care, în clipa actuală, se află abia pe locul 11 în primul eșalon al Angliei, după un sezon cât se poate de slab.

„O să dau tot ce pot. Apoi, vom vedea ce se va întâmpla. Așa că, nu eu decid dacă rămân mai mult aici. Știu că se cer multe lucruri, dar am ochii deschiși. Sunt entuziasmat, pentru că e mult talent aici. A fost foarte ușor să accept oferta, ăsta e clubul meu!”, a specificat Frank Lampard, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Lampard: “I will do my best, then we will see what happens. So it won't be my decision [long-term]. I understand I will be asked a lot, I've got my eyes open. I'm excited as there’s lot of talent here”. ???? #CFC

“It was easy to accept this job for me; this is my club”. pic.twitter.com/vdomE0uNAE