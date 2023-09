Kai Havertz, luat în vizor de o fostă legendă a fotbalului: ”Cea mai bună poziție a lui e pe bancă”

Havertz s-a alăturat lui Arsenal de la Chelsea în această vară, dar în nouă meciuri pentru noul său club a reușit să marcheze de doar două ori din lovitură de la 11 metr, și nu a oferit vreo pasă de gol. Acum, internaționalul german a fost criticat de fostul apărător al lui Chelsea, Frank Leboeuf, care afirmă că fotbalistul german nu este suficient de bun pentru a fi în echipa de start a tunarilor.

Frank Leboeuf a declarat pentru ESPN: ”Poate că în acest moment pe bancă este cea mai bună poziție a sa, deoarece nu îi deranjează pe ceilalți. Am vorbit despre asta în pre-sezon, când am știut că a semnat. Poziționarea lui îi va afecta pe ceilalți mijlocași, sunt dezechilibrați din cauza faptului că el și [Martin] Odegaard joacă aproape în aceeași linie.”

