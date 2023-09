„Strategia CSA-ului este bazată pe distrugere! Noi suntem oierii lui Becali!” Florin Gardoș a răbufnit după declarațiile lui Chipciu 

Fostul fotbalist de la FCSB nu s-a abținut după meci și s-a luat de tot ceea ce înseamnă CSA Steaua, de la echipamente, până la fanii din Peluza Sud, care l-au înjurat pe parcursul meciului. Discursul dur al lui Chipciu a fost și taxat, însă fotbalistul de la U Cluj a primit și susținere pentru spusele sale.

Florin Gardoș s-a dezlănțuit în cazul CSA Steaua - FCSB

Florin Gardoș a comentat declarațiile făcute de Alexandru Chipciu și a dezvăluit că rezonează cu ceea ce a spus fostul său coleg. Fostul fotbalist a și vorbit despre situația de la CSA Steaua și a spus că e „bătaie de joc” tot ceea ce se întâmplă, în contextul în care echipa din Liga 2 nu are nicio miză.

„Cred că foarte mulți din cei care am jucat și înainte și după 2010, simțim același lucru ca Chipciu. Eu m-am ferit să fiu foarte radical pentru că sunt oamenii de la Peluza Sud care au tatuat stema pe ei și știu cât de mult țin la echipă.

Nu vreau să-i supăr pe oamenii ăia. Dar e clar că în momentul acesta, zicea și Miu că ceva nu e în regulă, Miu care era foarte hotărât. Putem să discutăm o grămadă de subiecte. E un val de demisii în armată, fără precedent. Nu au condiții, nu au toalete, oamenii pleacă din armată.

Și tu vii să bagi atâtea milioane într-o echipă fără nicio perspectivă. Fără drept de promovare. Dai foc la bani. Motivul pentru care nu reușesc să atragă oameni în afară de Peluza Sud.

Părerea mea adevărată, m-am ferit să spun că FCSB e Steaua. Eu cred că povestea asta a ajuns la limită, mulți au acest sentiment, eu încerc să nu îmi exprim frustrările. Am fost la FCSB – CFR, pe Ghencea, superb, atmosferă, tot.

Dar mă uitam în tribună, frumos în stânga peluza Nord cântau. În partea cealaltă, nu era nimeni, peluza Sud nu e. Crainicul nu poate să spună gol Steaua, spune gol roș-albaștrii. Nu mai e farmecul acela, nu mai e Steaua.

Și FCSB are probleme pentru că nu are numele și brand-ul, iar dincolo e o echipă care se îndreaptă spre nicăieri și nu atrage pe nimeni și nu are cum să atragă pe nimeni. Pare că e o bătaie de joc generală.

Toată strategia CSA-ului este bazată pe distrugere, să demonstreze că FCSB nu e Steaua. Ei nu pun accentul pe faptul că ei sunt Steaua. Eu, Chipciu, toți care am fost pro FCSB, noi suntem oierii lui Becali”, a declarat Florin Gardoș la Fanatik.

Alex Chipciu a răbufnit: ”Doamne ferește! Dacă aici e Steaua, am luat-o razna. Cu echipamentul ăla fake?”

„Doamne ferește. Dacă aici e Steaua, am luat-o razna. Dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Daca asta e Steaua, doamne... Ce Steaua? Cu echipamentul ăla fake? Doamne ferește. E o bătaie de joc. Suntem bătaie de joc noi ca țară oricum”, le-a spus Alexandru Chipciu reprezentanților mass-media, după meci.

Fostul internațional a fost întâmpinat cu o atmosferă ostilă din partea fanilor Stelei, iar gestul lor nu a rămas netaxat de jucătorul lui U Cluj.

„E un stadion fabulos, dar parcă n-are nicio legătură cu ideea pe care o aveam eu despre Steaua când eram mic, mi se pare ceva fantomă. Aș spune și că Peluza Sud nu-mi e indiferentă. Am avut niște momente cu ei, chiar dacă m-au înjurat și m-au făcut sclavul domnului Becali.

Nici nu mă interesează, ei sunt sclavii Armatei înseamnă. Eu sunt al domnului Becali, măcar am câștigat ceva la viața mea. Nici nu mă interesează, sincer. Păcat de stema asta, e frumoasă rău de tot. Au fost fotbaliști foarte, foarte mari aici. Să continui tradiția asta cu jucători și cu echipamentul ăla fake...”, a spus Chipciu.