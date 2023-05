Jurgen Klopp anunță decizia luată de Mo Salah, după ce egipteanul a spus că este devastat de ratarea Champions League

Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care a fost întrebat dacă jucătorii sunt supăraţi pentru faptul că echipa va încheia campionatul pe locul 5 şi nu va evolua în Liga Campionilor, ci în grupele Europa League.

Este pentru prima dată când sub "bagheta" lui Klopp, "cormoranii" nu vor evolua în cea mai importantă competiţie europeană inter-cluburi.

Mohamed Salah a declarat recent că este "total devastat" de acest lucru, dar Klopp a spus că nu există îngrijorări cu privire la viitorului atacantului egiptean.

"Sunt fără griji în privinţa viitorului lui Salah... Evident că Mo iubeşte faptul că joacă pentru Liverpool, este parte a istoriei clubului. Sunt liniştit în ceea ce-l priveşte.

Dacă un jucător ar veni la mine şi ar spune: 'Oh, nu ne-am calificat în Liga Campionilor, trebuie să plec', l-aş conduce personal la viitorul său club. Aş lua cheia de la maşină, i-aş spune "urcă în maşină, unde vrei să te duc, te conduc eu până acolo", a spus sarcastic Klopp.

Liverpool va disputa duminică seara ultima etapă din Premier League în deplasare, cu "lanterna roşie" Southampton.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM