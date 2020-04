Jucatorii accidentati ai lui Everton merg la consultatii virtuale, prin apel video

Cluburile din Premier League s-au adaptat cu ajutorul tehnologiei la perioada de izolare cauzata de coronavirus.

Danny Donachie, directorul medical al lui Everton, a aranjat ca Morgan Schneiderlin, Cenk Tosun si Jean-Philippe Gbamin, jucatori care se afla in recuperare dupa accidentari grave, sa poate fi consultati de medicii specialisti prin intermediul aplicatiilor video Zoom si Skype. Fotbalistii sunt izolati la domiciliu, dupa ce coronavirusul a provocat 25.150 de infectari si 1.789 de decese in Marea Britanie, asa ca nu pot vizita cabinetele doctorilor care ii trateaza.

Schneiderlin a fost operat in luna fabruarie pentru a i se repara cartilajul genunchiului si era sub supravegherea staff-ului medical in cantonamentul de la USM Finch Farm, dar acum trebuie sa isi faca exercitiile de recuperare acasa, fara supraveghere medicala directa. Tosun, care era imprumutat la Crystal Palace, a fost operat in urma cu trei saptamani, dupa ce suferise o ruptura de ligament incrucisat, in timp ce Gbamin a fost operat in februarie, dupa o ruptura a muschiul cvadriceps femural, care i-a stricat debutul pentru „Caramele”.

De asemenea, kinetoterapeutii clubului le dau acestora un program de urmat si ii urmaresc daca fac miscarile corecte prin intermediul aplicatiilor video. Staff-ul lui Carlo Ancelotti a impartit tot lotul de jucatori in grupuri de cate patru si acestia sunt coordonati prin programe video de cate un antrenor sau un preparator fizic.