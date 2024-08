Liverpool s-a deplasat pe ”Portman Road” pentru primul meci din acest sezon de Premier League. Partida a marcat și debutul oficial al lui Arne Slot pe banca echipei de pe Anfield.

După 0-0 la pauză, Liverpool a tranșat disputa în partea secundă. Diogo Jota a înscris primul gol al partidei în minutul 60, din pasa lui Mohamed Salah, iar apoi același Mohamd Salah a închis tabela la 2-0 cinci minute mai târziu.

De la meci nu a lipsit nici Ed Sheeran (33 de ani), fan înfocat al celor de la Ipswich Town. Celebrul cântăreț nu a putut rata debutul echipei sale în Premier League, dar a plecat la pauză pentru a ajunge la concertul pe care-l va susține la Belgrad în această seară.

Pentru Liverpool urmează și primul meci al sezonului de pe teren propriu, împotriva celor de la Brentford. De partea cealaltă, Ipswich Town se pregătește pentru un alt meci dificil, împotriva campioanei Manchester City.

