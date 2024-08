Ipswich Town a revenit în Premier League și a avut parte de un meci ”de gală” la debutul în noul sezon. A primit vizita lui Liverpool, una dintre echipele cu pretenții la titlu în campionatul englez.

De la meci nu a putut lipsi Ed Sheeran (33 de ani), celebrul cântăreț, fan înrăit al celor de la Ipswich Town. Chiar înainte de primul meci al sezonului, artistul a anunțat oficial că a cumpărat un pachet minoritar de acțiuni la clubul său de suflet, fără drept vot. Vrea doar să contribuie financiar la echipa de pe ”Portman Road”.

Ed Sheeran a fost atracția principală în tribunele la meciul cu Liverpool și a acord chiar și câteva interviuri de la nivelul gazonului înainte de meci. Doar că artistul a părăsit stadionul la pauză, spre surpinderea fanilor săi.

Motivul? Artistul trebuie să ajungă la concertul pe care îl va susține în această seară la Belgrad.

Ipswich fan Ed Sheeran was handing out pies ahead of the Tractor Boys’ Premier League opener against Liverpool ????????

Sheeran has to leave the game at half time with a performance in Serbia tonight… no way he’d miss out on their first appearance in the top flight since 2002 ???????? pic.twitter.com/P774O6bFmH