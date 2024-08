Pleacă de la Liverpool după nouă ani!

Liverpool a întâlnit-o sâmbătă după-amiază pe Ipswich Town în deplasare, pe ”Portman Road”, în prima etapă din eșalonul de elită al Angliei, Premier League.

La meciul cu Ipswich, Arne Slot, antrenorul ”cormoranilor”, nu a apelat la serviciile lui Joe Gomez, care se află la Liverpool din iulie 2015 și al cărui contract cu trupa din Merseyside expiră abia în 2027.

Doar că jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a ținut să evidențieze pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X faptul că fundașul central ia în calcul o plecare.

Cotat la 28 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Joe Gomez mai are timp două săptămâni să-și găsească o echipă, până la încheierea ferestrei de transferuri din această vară.

???????? Liverpool confirm Joe Gomez not in matchday squad today.

He’s looking at options for the final two weeks of the summer transfer window. pic.twitter.com/EoO69KMKjg