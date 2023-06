Întrebat despre oferta de la PSG, Mikel Arteta nu a ezitat și a răspuns pe loc

Antrenorul iberic a terminat cu echipa de pe Emirates pe locul doi în ediția 2022/23 a primului eșalon din Anglia cu 84 de puncte după 38 de etape disputate. În consecință, Arsenal a înregistrat 26 de victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Presa internațională a scris în ultimul timp despre o posibilă ofertă primită de Mikel Arteta de la Paris Saint-Germain, unde pe banca tehnică se află în acest moment Christophe Galtier (instalat pe 5 iulie 2022).

Totuși, Mikel Arteta a vorbit despre presupusa mutare la Paris Saint-Germain, remarcând faptul că se simte foarte fericit la Arsenal și că încă mai are multe lucruri de finalizat la echipa de pe Emirates.

„Pot doar să spun că sunt fericit la Arsenal. Mă simt iubit și apreciat de conducere. Am multe de făcut pentru acest club. Sunt foarte fericit și sunt foarte recunoscător că sunt antrenorul lui Arsenal”, a spus Mikel Arteta, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

