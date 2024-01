Echipa antrenată de Pep Guardiola a obținut o victorie impresionantă, scor 3-2, artizanul succesului fiind Kevin De Bruyne.

Prima repriză a fost marcată de numeroase evenimente și răsturnări de scor, iar la pauză gazdele au intrat cu avantaj minin, scor 2-1.

Introdus pe teren în minutul 69, starul belgian a restabilit egalitatea în minutul 74, în urma unei execuții de finețe.

Lovitura de grație a dat-o în prelungiri, când a reușit un assist fabulos, iar Bobb a finalizat și a adus o victorie importantă pentru Manchester City.

Kevin De Bruyne: The Return of the King ????