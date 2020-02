INCREDIBIL! Sistemul VAR isi recunoaste greseala: decizia care ar putea schimba definitiv soarta sistemului de video arbitraj

O faza incredibila s-a petrecut la meciul de astazi din Premier League dintre Chelsea si Tottenham. In minutul 53, Lo Celso i-a pus evident talpa pe tibie lui Azpilicueta, iar sistemul VAR a analizat faultul pentru un posibil cartonas rosu. Desi era evident ca intrarea impune eliminarea jucatorului de la Tottenham, VAR a decis contrariul.

La finalul partidei, sistemul de video arbitraj s-a razgandit!

Potrivit celor de la goal.com, cei din cabina VAR au recunoscut ca au luat decizia gresita.

Nu este prima data cand sistemul ia decizii controversate, insa in premiera cei care au luat decizia isi recunosc greseala. Asta ar putea pune multe semne de intrebare asupra eficientei sistemului si ramane de vazut ce decizie vor lua oficialii.

How is this not a red card???????????? that is absolutely ridiculous. #locelso #azpilicueta pic.twitter.com/7SldnKMyWi