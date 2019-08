"In acel moment VAR-ul lua pauza de cafea!" Reactie incredibila a lui Guardiola dupa ce Man City a fost DISTRUSA din nou de o decizie VAR

Pep Guardiola a criticat dur sistemul VAR dupa egalul cu Tottenham, scor 2-2.

Campioana Manchechester City s-a incurcat in etapa a 2-a din Premier League in fata lui Tottenham. La fel ca la duelul direct din Champions League, City a avut un gol anulat cu VAR in prelungiri. Guardiola a atacat dur sistemul dupa meci. Nu pentru faza anularii golului, ci pentru un penalty neacordat la Rodri.

"In prima repriza, penalty-ul? Trebuie sa ii intrebati pe cei doi arbitrii. Si apoi mergeti la Londra sa intrebati VAR-ul. Mergeti la Londra, vorbiti cu sefii cei mari. Eu nu sunt VAR. Ei fac un exemplu din managerii din Premier League. Ce sa mai spun?



A fost penalty. Lamela se duce peste Rodri si e penalty. Poate ca in acel moment VAR-ul avea pauza de cafea. Nu a fost hent la Llorente in Champions League in sferturi sezonul trecut, dar este hent acum? De ce? Asta trebuie sa fie clarificat" a declarat Pep Guardiola dupa partida.



????️ | "VAR was taking a coffee in that moment" ☕???? Pep Guardiola gives his take on the Rodri penalty incident in the first half. #MCITOT pic.twitter.com/F9jdyZrzxT — Manchester City News (@ManCityMEN) August 17, 2019



Ce a spus despre incidentul cu Aguero

Guardiola a avut un conflict chiar pe teren cu Kun Aguero dupa ce acesta a fost inlocuit in minutul 68. Guardiola a spus ca a fost vorba de o neintelegere: "El a crezut ca eram suparat pe el pentru golul primit. Dar a fost doar faptul ca voiam mai multa miscare iar Aguero nu mai putea sa ne ofere asta. Dar totul face parte din joc, sunt emotii, am vorbit dupa si in timpul meciului. Il iubesc mult" a spus Guardiola.