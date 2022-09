Conducerea lui Chelsea a luat decizia de a rezilia contractul cu antrenorul german Thomas Tuchel după ultimele rezultate ale echipei.

Chelsea a avut un debut dezamăgitor în Champions League. Fosta campioană a Angliei a pierdut cu 0-1 în fața celor de la Dinamo Zagreb, spre nemulțumirea noii conduceri a clubului.

În Premier League, Chelsea are zece puncte din 18 posibile, după trei victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri. Londonezii ocupă locul șase, dar, aparent, nu este suficient pentru șefii grupării de pe Stamford Bridge, care ar fi sperat la mai mult, având în vedere sumele uriașe cheltuite pentru transferuri în această vară.

La o zi după demitere, Thomas Tuchel a fost surprins plimbându-se pe străzile din Londra alături de un prieten, prin ploaie, îmbrăcat într-o ținută sport.

First sighting of Thomas tuchel

after getting SACKED by Chelsea ☹️

(????LNDfootball) pic.twitter.com/2FPWLVXBVL