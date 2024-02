În ciuda investițiilor masive din ultimele ferestre de mercato, Chelsea nu reușește să se apropie de locurile fruntașe. Formația londoneză ocupă locul 11, cu 31 de puncte și este mai aproape de locurile retrogradabile decât de cele care duc în Champions League.

După eșecul cu Wolves, al zecelea din acest sezon de Premier League, Chelsea a ajuns la un golaveraj negativ - 38 de goluri marcate și 39 primite.

Belle Silva, soția lui Thiago Silva, integralist și autorul unui gol în eșecul cu Wolves, a postat imediat după meci un mesaj pe Twitter îndreptat spre antrenorul Mauricio Pochettino.

"E timpul schimbării. Dacă mai așteptați mult va fi prea târziu", a scris Belle Silva, potrivit Daily Mail.

It’s time to change. If you wait any longer it will be too late ????????