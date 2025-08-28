GALERIE FOTO „Irezistibila” Emma Răducanu a ajuns în pași de vals în turul trei la US Open. Ce a spus despre tunsoarea lui Alcaraz

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pentru Emma Răducanu, US Open 2025 marchează sfârșitul perioadei de „secetă”, în istoricul participărilor sale în New York.

După câștigarea US Open 2021, Emma Răducanu (22 de ani, 36 WTA) nu a mai reușit nicio victorie la Flushing Meadows, până în acest an.

Absentă în 2023, dar eliminată în rundele inaugurale ale edițiilor 2022, respectiv 2024, jucătoarea din Marea Britanie s-a calificat în turul trei al US Open 2025 cu doar șase game-uri cedate în primele două tururi.

Emma Răducanu, cea mai rapidă victorie a carierei, într-un turneu de mare șlem

Fosta câștigătoare a Openului American a profitat de tragerea la sorți favorabilă și le-a învins pe Ena Shibahara (128 WTA), respectiv Janice Tjen (149 WTA) cu scoruri în oglindă, 6-1, 6-2 și 6-2, 6-1.

Pentru un loc în optimile de finală însă Emma Răducanu va trebui să demonstreze că a sosit la New York cu gânduri de a repeta performanța din 2021.

Răducanu - Rybakina, pentru un loc în optimile US Open 2025

Peste fileu o va găsi pe kazaha Elena Rybakina, campioană pe iarba de la Wimbledon, în vara anului 2022.

Număr zece mondial, Elena Rybakina nu a trecut, până în prezent, de turul trei, în cadrul US Open. A ajuns în această fază competițională, în New York, de două ori, în 2023 și în 2021, dar nu a depășit-o niciodată.

Ce a declarat Emma Răducanu despre Carlos Alcaraz, tuns zero înainte de primul tur de la New York

Întrebată de jurnaliștii prezenți la US Open despre tunsoarea lui Carlos Alcaraz, tenismenul cu care a făcut echipă în proba de dublu mixt, Emma Răducanu a replicat:

„Cred că îl prinde foarte bine. Dar orice ar face, nu îi va afecta jocul de pe teren. Sunt doar fericită să-l văd bucurându-se de ceea ce face. Cred că Frances Tiafoe a fost cam dur cu el,” a spus Răducanu.

În turul secund al Openului American 2025, Emma Răducanu a obținut cea mai rapidă victorie a carierei într-un turneu de mare șlem: britanica a stat pe teren doar șaizeci de minute.

