După câștigarea US Open 2021, Emma Răducanu (22 de ani, 36 WTA) nu a mai reușit nicio victorie la Flushing Meadows, până în acest an.

Absentă în 2023, dar eliminată în rundele inaugurale ale edițiilor 2022, respectiv 2024, jucătoarea din Marea Britanie s-a calificat în turul trei al US Open 2025 cu doar șase game-uri cedate în primele două tururi.

Emma Răducanu, cea mai rapidă victorie a carierei, într-un turneu de mare șlem

Fosta câștigătoare a Openului American a profitat de tragerea la sorți favorabilă și le-a învins pe Ena Shibahara (128 WTA), respectiv Janice Tjen (149 WTA) cu scoruri în oglindă, 6-1, 6-2 și 6-2, 6-1.

Pentru un loc în optimile de finală însă Emma Răducanu va trebui să demonstreze că a sosit la New York cu gânduri de a repeta performanța din 2021.

Răducanu - Rybakina, pentru un loc în optimile US Open 2025

Peste fileu o va găsi pe kazaha Elena Rybakina, campioană pe iarba de la Wimbledon, în vara anului 2022.

Număr zece mondial, Elena Rybakina nu a trecut, până în prezent, de turul trei, în cadrul US Open. A ajuns în această fază competițională, în New York, de două ori, în 2023 și în 2021, dar nu a depășit-o niciodată.

