Elevii lui Guardiola au înscris devreme ambele goluri ale meciului, prin Phil Foden în minutul 7 și Erling Haaland în minutul 14. În ciuda dezndodământului timpuriu, meciul a fost plin de nervi.

În cele 90 de minute s-au dat mai multe dueluri fără minge, însă nervozitatea meciului a culminat cu cartonașul roșu primit de Rodri în minutul 46. Într-o altercație cu Morgan Gibbs-White, mijlocașul spaniol l-a strâns de gât și a fost trimis imediat la cabine.

Rodri was given a red card for this altercation with Gibbs-White. pic.twitter.com/fri41oDzak