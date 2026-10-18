VIDEO EXCLUSIV Golul sezonului!? Brighton - Crystal Palace 5-0, cu record doborât după record doborât

Golul sezonului!? Brighton - Crystal Palace 5-0, cu record doborât după record doborât Premier League
SPORT.RO
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Brighton a făcut spectacol în derby-ul cu Crystal Palace și s-a impus cu 5-0.

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Echipa pregătită de Fabian Hurzeler a început în forță și a deschis scorul după autogolul lui Jaydee Canvot, în urma unei centrări trimise de Pascal Gross.

A urmat momentul serii. Diego Gomez a observat că portarul Dean Benitez era ieșit din poartă și a șutat de la aproximativ 51 de metri. Mingea a ajuns direct în plasă, iar Brighton a reușit unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale sezonului.

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Yasin Ayari a dus scorul la 3-0 înainte ca partida să ajungă în minutul 10. Potrivit statisticienilor Opta, Brighton a devenit a noua echipă din istoria Premier League care marchează de trei ori în primele 10 minute ale unui meci. Ultima formație care reușise această performanță fusese Newcastle, contra lui Tottenham, în aprilie 2023.

Recitalul a continuat și după pauză

Crystal Palace nu a găsit soluții nici după reluare. Charalampos Kostoulas a marcat pentru 4-0 în minutul 48, după o nouă fază construită de Pascal Gross

Jean-Philippe Mateta a trimis mingea în bară pentru oaspeți, iar Jack Hinshelwood a stabilit scorul final, 5-0, după ce a intrat pe teren din postura de rezervă.

Record vechi de 70 de ani

Conform Opta, Brighton a marcat cel puțin cinci goluri într-un meci cu rivala Crystal Palace pentru a doua oară în istorie. Precedenta victorie cu 5-0 datează din ianuarie 1956, pe vremea când cele două echipe evoluau în Third Division South.

Golul lui Diego Gomez, înscris de la 51 de metri, este cea mai lungă reușită de la distanță din Premier League după noiembrie 2017, când Wayne Rooney a marcat de la 58 de metri pentru Everton, contra lui West Ham.

Brighton a ajuns la 23 de goluri în primele șapte etape ale sezonului 2026-2027 și a urcat pe locul al doilea, cel puțin temporar, cu 16 puncte. Doar Arsenal, Manchester United și Manchester City au înscris mai multe goluri în primele șapte meciuri ale unui sezon de Premier League.

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