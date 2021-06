Gest incredibil facut de Marcelo Bielsa! In plina vacanta, antrenorul a decis sa ii pregateasca pe juniorii lui Leeds

Cunoscutul antrenor a fost surprins la antrenamentele U11 ale echipei engleze.

Marcelo Bielsa ar trebui sa se afle in vacanta, dar antrenorul argentinian a fost surprins la un antrenament U11 de la juniorii lui Leeds. Legendarul manager nu doar ca a participat la sesiunea de pregatire, a fost chiar cel care a condus-o. Cei mici au avut ocazia sa primeasca sfaturi si indicatii de la omul care decide soarta primei echipe.



La primul sezon in Premier League dupa promovare, Leeds a reusit sa termine sub comanda lui Bielsa pe locul 9 si sa se bata etape bune pentru o pozitie care duce in cupele europene.