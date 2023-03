Game over, Conte! Decizia luată de Tottenham cu privire la antrenorul italian

Tehnicianul italian mai are contract cu formația londoneză până la finalul lui iunie 2023. Antonio Conte a condus-o pe Tottenham Hotspur în 73 de jocuri, iar potrivit statisticilor oferite de Transfermarkt, antrenorul a obținut o medie de 1.78 puncte pe meci.

Chiar și așa, Spurs nu-i va mai prelungi înțelegerea lui Antonio Conte, confrom jurnalistului Sami Mobkbel de la Daily Mail, citat de Transfer News Live. Asta înseamnă că antrenorul italian va părăsi trupa londoneză la sfârșitul sezonului.

???? Tottenham haven’t got the appetite to extend Antonio Conte‘s contract beyond this season.

The expectation is that he’ll leave the club in the summer.

(Source: @SamiMokbel81_DM) pic.twitter.com/iEd1ECZ7gd