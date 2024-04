Fosta adversară a FCSB-ului din Conference League e gata să vândă un jucător pentru 100.000.000€

Londonezii sunt pe locul șapte în eșalonul de elită al Angliei cu 48 de puncte. După 32 de etape desfășurate în campionat, West Ham a înregistrat 13 victorii, nouă rezultate de egalitate și 10 înfrângeri.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că Lucas Paqueta de la echipa ”ciocănarilor” este ”ținta ideală” în perioada de transferuri pentru Manchester City, doar că ”cetățenii” nu au făcut încă niciun pas în concretizarea mutării.

Italianul a mai informat faptul că Paqueta are o clauză de reziliere în valoare de 85 de milioane de lire sterline (aproximativ 100 de milioane de euro), care va fi valabilă începând cu 1 iulie.

”Paqueta și-ar dori să prindă un transfer”, a mai notat jurnalistul sportiv Fabrizio Romano în postarea sa de pe platforma Twitter/X.

