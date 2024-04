Fanii nu au avut milă de rivalul lui Radu Drăgușin, după erorile teribile comise în doar două minute: "Un coșmar"

Newcastle s-a retras şi a marcat două goluri în 95 de secunde, prin Alexander Isak (minutul 30) şi Anthony Gordon (32). Atacantul suedez a reuşit dubla în minutul 51 şi are 15 goluri în acest sezon de Premier League. Fundaşul Fabian Schaer a închis tabela în minutul 87.

Tottenham, în luptă pentru calificarea în viitoarea ediţie din Champions League, a coborât pe poziţia a cincea, cu 60 puncte, câte are şi Aston Villa, dar cu golaveraj superior. Arsenal este lider, cu 71 de puncte. "Tunarii" sunt urmaţi de Liverpool, 71 de puncte, şi Manchester City, 70 de puncte.

Prima repriză a partidei a fost una teribilă pentru Micky van de Ven (22 de ani), concurentul pe post al lui Radu Drăgușin.

În minutul 30, Alexander Isak a depășit defensiva lui Totteham, fază la care olandezul a alunecat încerând să-l deposedeze pe atacant.

La câteva secunde după, Anthony Gordon a majorat diferența, cu un șut perfect, după ce l-a depășit fără emoții pe apărătorul central al oaspeților.

"Cea mai proastă evoluție a unui fundaș central, în Premier League", "45 de minute de uitat", "Să-l întrebați pe van de Ven despre starea gazonului", "Isak i-a încheiat cariera lui Micky", "Un coșmar pentru van de Ven" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

A first half to forget for Micky van de Ven ???? pic.twitter.com/E433Pa1XbV