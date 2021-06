Rafa Benitez poate reveni in Premier League! Mutarea care ii zguduie pe fanii lui Liverpool. Unde poate ajunge antrenorul spaniol

Rafael Benitez este liber de contract, iar o echipa din Premier League a pus ochii deja pe el.

Everton are in vedere aducerea fostului manager al lui Liverpool, Rafa Benitez, potrivit publicatiei britanice The Telegraph. Antrenorul spaniol este disponibil si doreste sa se intoarca in Premier League, iar proprietarul lui Everton, Farhad Moshiri, ia in considerare o mutare istorica pentru clubul de pe Goodison Park.

Moshiri a mai discutat cu alti doi antrenori pentru a-l inlocui pe Carlo Ancelotti, care a ales sa plece de la Everton pentru a semna cu Real Madrid. Nuno Esipirto Santo, fostul antrenor al celor de la Wolves, si David Moyes, antrenorul actual al lui West Ham, au fost printre optiunile albastrilor, insa nu s-a ajuns la un acord cu cei doi tehnicieni, iar conducerea "caramelelor" a trebuit sa se orienteze.

Moshiri este intr-o relatie foarte buna cu Benitez, care locuieste in momentul de fata in Liverpool, dupa despartirea de clubul chinez, Dalian Professional. Spaniolul a petrecut sase ani pe banca "cormoranilor", timp in care a castigat un trofeu Champions League si o Cupa a Angliei si este extrem de apreciat de catre fanii echipei de pe Anfield, iar asta ar conta mult in decizia lui Rafa Benitez.

De-a lungul carierei, spaniolul a mai antrenat echipe precum Valencia, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Napoli, Real Madrid sau Newcastle United.