"Este problema lor, nu a noastră". Răspunsul lui Pep Guardiola despre rivalitatea dintre City și United

În ultimele șase sezoane, formația antrenată de Pep Guardiola a câștigat de cinci ori campionatul și s-a impus o dată în Champions League, fiind formația din Premier League cu cele mai bune rezultate la nivel internațional.

Înaintea meciului cu Bournemouth, tehnicianul spaniol a oferit o reacție la declarațiile făcute de Jim Ratcliffe, noul patron de la Manchester United, care a explicat că este hotărât să-i readucă pe "diavolii roșii" în top.

"Sunt sigur că Ratcliffe și ceilalți oameni de la United vor face un pas în față. Nu este vorba doar despre ei, ci despre toate echipele. Dar atâta timp cât voi fi aici, vom încerca să fim cât mai sus.

Ceea ce îmi doresc de la City, de la formația mea, este să fim în top. Restul nu contează pentru mine. Cred că United va reveni, datorită tradiției, istoriei și a multor altor lucruri. Nu știu de ce nu au făcut-o până acum, dar este problema lor, nu a noastră.

Dacă vor să respingă realitatea, atunci este problema lor. Sunt competitivi. Când noi eram cei de jos, ne uitam la ei și îi admiram, voiam să învățăm de la ei. City, la acel moment, își dorea să fie în poziția în care este acum. Datorită acestor comentarii, cred că United va reveni în top curând", a declarat Pep Guardiola.

????️ "I have the feeling they will be back"

Pep Guardiola reacting to Sir Jim Ratcliffe's comments that he wants to knock Manchester City off their perch ????pic.twitter.com/7uot58vPQ3