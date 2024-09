Erling Haaland scrie istorie! Un nou record stabilit de norvegian

După ce a înscris o nouă "dublă" în campionat, într-un meci împotriva celort de la Brentford, atacantul norvegian a stabilit un record în Premier League.

Vârful în vârstă de 24 de ani a stabilit un nou record pentru cele mai multe goluri în primele patru apariții pentru orice jucător, la orice echipă, în prima ligă a Angliei.

Cu nouă goluri în primele patru meciuri ale sezonului pentru Manchester City, Haaland a depășit recordul anterior de opt goluri stabilit de Wayne Rooney în sezonul 2011-12.

