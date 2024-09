La doar 24 de ani, Petrila are deja o carieră remarcabilă. Aceasta a debutat în Superligă în 2018 sub comanda lui Toni Conceicao la CFR Cluj. Deși a avut momente frumoase în cariera sa, perioada cu Lennon a fost una mai complicată pentru el.

Claudiu Petrila n-a mai rezistat și a dat cărțile pe față despre Neil Lennon: "Dacă o mai ținea așa, i-aș fi spus!”

Petrila a explicat că Lennon a încercat să-l folosească într-o poziție care nu i se potrivea – de inter, în loc de aripă stânga, postul său preferat.

Deși a încercat să se adapteze, Petrila a recunoscut că nu s-a simțit confortabil în noul rol și a menționat că, dacă ar fi continuat această situație, ar fi discutat cu antrenorul despre dificultățile sale.

"În viziunea lui, Lennon considera că joc mai bine acolo, dar cred că am văzut cu toții că nu e un post care mi se potrivește. A încercat, am încercat și eu să mă adaptez cât de bine am putut, dar nu era pentru mine. Nu am apucat să-i spun asta, fiindcă a fost totul prea din scurt, dar dacă am fi continuat la fel, probabil că am fi avut un dialog despre asta, să-i spun că nu pot juca în acea poziție", a declarat Petrila, potrivit gsp.ro.

De altfel, winger-ul a vorbit și despre Șumudică. Întrebat ce a adus nou la echipă, Petrila a declarat: "A adus mai multă viteză în joc. Ne cere să pasăm mai repede, să căutăm mai repede spațiile, nu doar să venim la primit. Cu siguranță, aceste lucruri ne vor ajuta în meciurile ce vor veni".

Era lui Neil Lennon la Rapid s-a încheiat rapid după doar șase meciuri, în care echipa a înregistrat cinci egaluri și o înfrângere. Conducerea clubului, nemulțumită de rezultate, a decis să facă o schimbare pe banca tehnică și să îl aducă pe Marius Șumudică.