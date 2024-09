Grameni și Christensen pot debuta la Rapid contra lui U Cluj! Ce se întâmplă cu Boupendza și N'Jie

Tobias Christensen și Constantin Grameni, cumpărați de la Fehervar, respectiv Farul Constanța, vor putea debuta la Rapid în partida cu Universitatea Cluj, programată luni, de la ora 21:00, în runda a noua din Superliga.

Viorel Moldovan: "Christensen și Grameni, la dispoziția lui Șumudică"

În schimb, camerunezul Clinton N'Jie și gabonezul Aaron Boupendza mai au de așteptat. Cei doi străini sosiți la Rapid în ultimele zile așteaptă permisul de muncă, astfel că debutul lor se va amâna.

"Sunt foarte mulțumit de noile achiziții. Cei patru jucători s-au integrat foarte natural în familia Rapid.

Tobias Christensen și Dina Grameni sunt la dispoziția antrenorului Marius Șumudică, începând cu etapa de luni.

De asemenea, urmăm toate procedurile birocratice necesare pentru a-i avea disponibili de joc cât mai repede pe Clinton N’Jié și Aaron Boupendza. Ambii jucători s-au antrenat astăzi cu echipa.

Cu toate aceste detalii puse la punct, privim spre meciul de luni cu speranță și suntem bucuroși că toate lucrurile merg conform planului în cazul noilor veniți", a spus Viorel Moldovan, pentru site-ul clubului.

Emoții pentru Marius Șumudică înainte de revenirea în Giulești

Marius Șumudică a vorbit în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu ”șepcile roșii” și a mărturisit că are mari emoții în ce privește revenirea sa pe bancă, în Giulești.

”Mă întorc în Giulești, asta e cel mai important. Cu cât se apropie ora meciului, cu atât cresc și emoțiile. Mă întorc acasă, sper să fie de bun augur. Avem nevoie de rezultat, de tot ceea ce înseamnă dorință, agresivitate, motivație. Fiindcă, într-un final, deznodământul la fotbal nu poate fi controlat.

Orice aș face eu, există factori externi, care la un moment dat pot perturba rezultatul. Încerc să fac ce ține de mine ca echipa să arate bine. Parțial sunt mulțumit de cum s-au pregătit, de ce mi-au arătat la ultimele antrenamente. Doar jumătate din lot, că ceilalți au fost plecați la naționale.

Azi am făcut primul antrenament cu toții, am încercat să le explic ce îmi doresc de la jocul acesta. Întâlnim liderul, nu întâmplător e acolo. Are cinci victorii. Suntem pregătiți, dorim foarte mult să arătăm bine și în urma exprimării pe care o vor avea jucătorii mei sper ca rezultatul să fie pozitiv”, a spus Marius Șumudică.