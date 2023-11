Erling Haaland s-a accidentat! Anunțul lui Pep Guardiola înaintea meciului din Champions League

Erling Haaland este incert pentru partida cu Young Boys Berna de marţi seara, din Liga Campionilor, de pe Etihad Stadium, după ce s-a accidentat la gleznă sâmbătă, în meciul "cetăţenilor" cu Bournemouth (6-1), din Premier League, a comunicat luni clubul englez, scrie DPA.

Haaland a fost înlocuit la pauza meciului cu Bournemouth, iar investigaţiile imagistice au arătat că este vorba despre o răsucire a gleznei.

"Vom discuta cu staff-ul medical, vom vedea cum se simte Erling, apoi vom decide dacă el va putea sau nu să fie pe teren în meciul cu Young Boys. Acum nu ştiu ce să zic, el spunea că ar fi în regulă, dar medicul va decide", a spus antrenorul Pep Guardiola, potrivit Agerpres.

Manchester City este lider în Grupa G din Liga Campionilor, cu 9 puncte, şi a învins-o pe Young Boys în meciul tur, de la Berna, cu 3-1.

Este posibil ca Haaland să fie menajat de Guardiola şi să nu evolueze în partida contra elveţienilor, pentru a fi apt în vederea meciului cu Chelsea, din campionat, de pe 12 noiembrie, de la Londra.

