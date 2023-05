Erik ten Hag și-a făcut planul pe vară: „E unul dintre cele mai mari cluburi din lume”

După 32 de etape disputate în primul eșalon al Angliei, „diavolii roșii” au înregistrat 63 de puncte din 96 posibile, obținând, în consecință, 19 victorii, șase rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.

Erik ten Hag, antrenorul de pe Old Trafford, a vorbit despre perioada de mercato și a evidențiat faptul că Manchester United are nevoie de fonduri pentru a muta la vară.

„Manchester United e unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Fondurile sunt o necesitate pentru a câștiga trofee. Toți știu că ai nevoie de fonduri pentru a semna jucători de top.

Trebuie să ne întărim în fiecare perioadă de mercato”, a precizat Erik ten Hag, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

