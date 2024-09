Dorit de Galatasaray, Casemiro a luat decizia finală

Casemiro a fost înlocuit cu înlocuit la pauză cu puștiul Tobias Collyer (20 de ani), după ce a greșit decisiv la golul de 1-0, înscris de Luis Diaz.

Frustrat de înlocuire și de situația echipei, care are doar o victorie în primele trei meciuri și a coborât pe locul al 14-lea în clasament, brazilianul a părăsit Old Trafford mult mai repede decât colegii săi.

Astfel, zvonurile legate de plecarea de la Manchester United încă din această perioadă s-au intensificat, după ce brazilianul a ratat deja un transfer în Arabia Saudită în vară.

Galatasaray a intrat ”pe fir” și a încercat să mai dea o lovitură pe piața transferurilor, după ce l-a adus deja pe Victor Osimhen de la Napoli. Doar că mijlocașul de 32 de ani este decis să refuze orice ofertă în această perioadă și să rămână la Man. United, scrie jurnalistul Fred Caldeira.

???? There is “zero chance” of Casemiro joining Galatasaray.

(Source: @fredcaldeira)

???? The Brazilian is determined to stay at Manchester United. He will reject any offer of a move.

(Source: @MailSport ) pic.twitter.com/ZPPisHf3BT