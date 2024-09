Al Ittihad transferă de la PSG în ultima zi de mercato. Jucătorul așteptat lângă Benzema, Kante și Fabinho

Al-Ittihad, la care evoluează atacantul francez Karim Benzema, negociază transferul internaţionalului portughez Danilo Perreira de la echipa Paris Saint-Germain, informează mass-media franceză.

Danilo, în vârstă de 32 de ani, este un jucător polivalent, capabil să evolueze în linia de mijloc sau în defensivă.

Ziarul Le Parisien scrie că Al-Ittihad şi PSG s-au pus de acord în privinţa transferului lui Danilo în schimbul a 5 milioane de euro, jumătate din suma iniţială cerută de francezi, transmite Agerpres.

Cele două cluburi trebuie să finalizeze această operaţiune până luni la miezul nopţii, când se încheie fereastra de mercato din fotbalul saudit.

La Al Ittihad, pe lângă Karim Benzema, mai sunt legitimați în prezent fotbaliștii străini Predrag Rajkovic, Luiz Felipe, N'Golo Kante, Fabinho, Houssem Aouar și Moussa Diaby.

????⚫️???????? Al Ittihad are confident to get final green light for Danilo Pereira’s transfer from PSG.

Paris Saint-Germain already accepted their bid, as reported earlier today. pic.twitter.com/G12wl6z2MA