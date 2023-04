Demis de la Chelsea, Graham Potter este deja pe lista unei alte echipe!

Cel mai probabil, rezultatele modeste ale echipei din ultima perioadă au dus la o schimbare la nivelul băncii tehnice. Chiar dacă Chelsea este calificată în sferturile UEFA Champions League, unde va întâlni Real Madrid, parcursul modest din campionat le oferă londonezilor foarte puține motive de a spera la un loc de cupele europene pentru sezonul următor.

Concediat după șapte luni la Chelsea, Potter nu ar putea rămâne foarte mult timp fără echipă. Și Leicester, fosta campioană din Premier League, este în căutarea unui antrenor, iar printre numele apărute în spațiul public este și cel al lui Graham Potter, potrivit Transfer News Live.

