Todd Boehly a ales următorul antrenor al lui Chelsea! A demarat deja negocierile

Interimatul pe banca lui Chelsea va fi asigurat de spaniolul Bruno Saltor (42 de ani), care a lucrat în staff-ul lui Potter în cele 31 de meciuri strânse pe banca grupării londoneze, dar și la Brighton, între 2019 și 2022.

Favorit pentru a prelua postul lăsat liber de Potter este Julian Nagelsmann (35 de ani), antrenorul care s-a despărțit de Bayern Munchen în urmă cu mai bine de o săptămână, susține jurnalistul Fabrizio Romano.

Au existat deja discuții cu antrenorul german în ultima perioadă, astfel că ar urma ca cele două părți să ia o decizie în următoarele zile.

Nagelsmann a preluat-o pe Bayern Munchen în 2021 și a strâns 84 de meciuri pe banca grupării bavareze. În cariera sa le-a mai pregătit pe Hoffenheim și pe RB Leipzig, cu care a avut rezultate notabile.

???? Understand there have been already approaches for Julian Nagelsmann to be the new Chelsea head coach. Talks will continue to make final decision — but he’s the favorite. #CFC

No confirmation on Pochettino links at this stage. Nagelsmann, mentioned in internal talks yesterday. pic.twitter.com/1jcxrgjRYd