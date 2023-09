Mijlocașul defensiv a plecat de la West Ham, după ce a petrecut cinci ani la echipa mare a londonezilor. Arsenal a spart banca în momentul achiziției și le-a umplut conturile celor de la West Ham cu peste 110 milioane de euro pentru serviciile lui Declan Rice.

Declan Rice, sub lupa veteranilor după ce Arsenal a achitat pe el peste 100 milioane de euro

Odată cu suma enormă care a venit în urma mutării englezului, au apărut și diferite voci care l-au atenționat pe Declan Rice. Spre exemplu, scoțianul Graeme Souness, un fost jucător trecut pe la Liverpool, Galatasaray sau Blackburn a ținut să spună câte ceva despre noul jucător al „tunarilor”.

Scoțianul născut la Edinburh a evidențiat faptul că Declan Rice trebuie să se descurce cu faptul că a devenit un fotbalist atât de scump. De asemenea, Graeme Souness a remarcat și că așteaptă ca englezul să înscrie mult mai multe goluri în acest sezon.

„Nu e vina lui Declan că cineva a plătit 105 milioane de lire sterline pe el. Trebuie să trăiască cu asta. Am simțit și eu asta atunci când suma plătită pe mine a devenit record. Nu am cerut suma respecivă, dar a trebuit să mă conformez. Sunt sigur că și Declan va face asta.

Cred că trebuie să marcheze mai mult. Media lui e de două goluri și două assist-uri pe sezon. Nu e suficient. A venit la o echipă bună. Dacă l-aș antrena, aș vrea să înscrie mai mult și să fie mai creativ. Nu îl critic”, a spus Graeme Souness, citat de GOAL.

În 245 de apariții bifate la West Ham, Declan Rice a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj doar de 15 ori. De asemenea, mijlocașul defensiv a oferit și 13 assist-uri, în aproximativ 20.000 de minute petrecute în echipamentul „ciocănarilor”.

La Arsenal, Declan Rice încă nu a marcat. Chiar și așa, a fost introdus de către Mikel Arteta în toate cele patru jocuri ale „tunarilor” din acest sezon: 5-2 vs. Manchester City (Supercupa Angliei), 2-2 vs. Fulham, 1-0 vs. Crystal Palace și 2-1 vs. Nottingham Forest, în campiona.