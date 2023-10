David Beckham, dezvăluiri șoc din vestiarul lui United: a sărit să îl bată pe Sir Alex Ferguson după ce antrenorul l-a lovit cu o gheată în cap 

Fostul fotbalist, în prezent acționar la Inter Miami, și-a amintit un episod mai puțin plăcut de la Manchester United, petrecut în 2003, când a avut un conflict cu Sir Alex Ferguson. Episodul s-a petrecut după un meci din FA Cup cu Arsenal din sezonul 2002/03, când „diavolii roșii” au pierdut cu 0-2.

Ferguson a făcut atunci scandal în vestiar, iar Beckham și-a amintit că a țipat la el, enervându-l pe scoțian și mai tare, după ce l-a criticat direct pentru că nu și-a marcat adversarul la o fază care a dus la golul „tunarilor”.

David Beckham a relatat momentul când a fost aproape să îl bată pe Sir Alex Ferguson

După disputa aprinsă, antrenorul a aruncat cu o gheată în fața lui Beckham, care ulterior a fost văzut la antrenamente cu o rană la arcadă.

„Am intrat în vestiar și antrenorul era furios. Puteam să văd pe fața lui și când îi vezi fața astfel, nu vrei să te afli nicăieri în apropierea lui. E un chip pe care nu îl vezi în altă parte, crede-mă.

M-am întors lal el și i-am zis 'nu' și după am înjurat. Am spus 'the f- word' (n.r. f**k). Apoi l-am văzut cum i se schimbă fața și mi-am zis: 'La naiba, nu ar fi trebuit să spun asta'. Cred că am spus de prea multe ori cuvântul ăla.

Am sărit la el. Cineva a trebuit să mă țină”, a dezvăluit Beckham conform DailyMail.

Ole Gunnar Solskjaer a dezvăluit ulterior că gheata lui a fost aruncată de către Sir Alex Ferguson în fața lui Beckham: „Când pierzi îți dai jos ghetele și aștepți să vorbească antrenorul și începe să înjure și să se ia de David. I-a spus David să se uite la video, iar el i-a zis: 'Nu am nevoie de un nenorocit de video, am propriii mei ochi'. Apoi mi-am văzut gheata zburând”.

Ulterior, David Beckham a dezvăluit cât de îndurerat s-a simțit când a trebuit să plece de pe Old Trafford la Real Madrid, precizând că a încercat să rămână la United. În iulie 2003, David Beckham era transferat de către madrileni, în schimbul a 37,5 milioane de euro.