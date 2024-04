Cum arată cursa pentru titlu în Anglia, cu doar câteva etape înainte de final

Liverpool a preluat conducerea cu 67 de puncte, revenind spectaculos după ce a învins Brighton cu 2-1. Jurgen Klopp și echipa sa sunt pe drumul potrivit pentru un final de vis, iar victoria împotriva lui Brighton a fost crucială în cursa strânsă pentru titlu. Cu meciuri importante împotriva unor echipe precum Sheffield United, Manchester United, Everton și Tottenham înainte, Cormoranii trebuie să rămână concentrați pentru a-și menține avantajul.

Ce meciuri mai are de jucat Liverpool

*A= acasă, D=deplasare*

Arsenal se află la doar două puncte în spatele liderului, având acum 65 de puncte. Chiar dacă seria lor de opt victorii consecutive s-a încheiat cu un egal "alb" împotriva lui Manchester City, progresele pe care le-au făcut sub conducerea lui Mikel Arteta sunt evidente. Tunarii par mai maturi și mai pregătiți să facă față presiunii din lupta pentru titlu. Cu meciuri importante rămase, Arsenal trebuie să continue să-și mențină forma pentru a-și păstra șansele la câștigarea titlului.

Următoarele meciuri ale "tunarilor"

Manchester City se află pe locul al treilea, cu 64 de puncte, fiind acum la un punct în spatele "tunarilor". Chiar dacă Pep Guardiola recunoaște că echipa sa este acum a treia favorită în cursa pentru titlu, City rămâne o forță de luat în calcul. Cu Villa urmând să viziteze Etihad într-un meci crucial, City are nevoie de rezultate favorabile pentru a rămâne în luptă pentru titlu. Cu un calendar aparent mai ușor în următoarele etape, City va încerca să profite de orice ocazie pentru a-și recupera poziția de lider.

Meciurile care urmează:

Cu nouă meciuri rămase și o luptă strânsă între Liverpool, Arsenal și Manchester City, finalul sezonului din Premier League promite să fie extrem de captivant.

