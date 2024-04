”De Zerbi de România”, prezentat oficial la Poli Iași

Fotbalistul nu este de străin de fotbalul românesc, deoarece, pe vremea când era în activitate, a petrecut ani în șir la CFR Cluj.

Tony a fost prezentat oficial la Poli Iași

Tony va avea misiunea complicată de a o salva de la retrogradare pe Poli Iași. Moldovenii sunt pe locul șapte în play-out, cu 17 puncte, însă lupta pentru menținerea în Superligă este strânsă, iar până la finalul sezonului se poate întâmpla orice.

După eșecul cu FC Botoșani, scor 1-2, conducerea celor de la Poli Iași a decis să renunțe la colaborarea cu Leo Grozavu, iar președintele clubului, Cornel Șfaițer a dezvăluit cum a ajuns la Tony, tehnicianul despre care a spus că va fi ”De Zerbi de România”.

Cornel Șfaițer: ”Tony va fi un De Zerbi de România!”

Conducătorul lui Poli Iași a dezvăluit că aducerea lui Tony a fost o decizie luată în grabă, mai ales că Poli Iași se află în criză de timp. Șfaițer are încredere în tehnicianul portughez că îi poate salva de la retrogradare pe ieșeni.

”A trebuit să ne mișcăm rapid pentru a scoate echipa din criză. Nu aveam timp să stăm după vreun antrenor, indiferent de cota lui. Noul tehnician trebuie să aibă timp să pregătească meciul cu FC U Craiova 1948, pe care trebuie să-l câștigăm. Din multitudinea de propuneri care au venit pe adresa noastră ne-am decis asupra lui Tony.

În ultimii ani am primit numeroase referințe pozitive despre cum lucrează. Are același spirit de luptător pe care-l etala ca jucător, este foarte preocupat de a se perfecționa, are licența PRO, a învățat de la nume mari ale fotbalului portughez, cu care e prieten.

A contat enorm și faptul că vorbește româna și alte limbi de circulație internațională, precum și faptul că a urmărit mereu campionatul nostru, fiind la curent cu tot ce se întâmplă. Eu am încredere că Tony va fi un De Zerbi de România”, a spus Cornel Șfaițer, conform GSP.ro.