Cristiano Ronaldo, suspendat și amendat la doar o zi după plecarea de la Manchester United!

După o înfrângere în Premier League pe 9 aprilie împotriva lui Everton, Cristiano Ronaldo a aruncat la pământ telefonul mobil al unui fan în timp ce mergea spre tunelul vestiarului.

După cum a explicat Federaţia engleză într-un comunicat, Cristiano Ronaldo a recunoscut acuzaţiile care i-au fost aduse, acelea de comportament impropriu şi violent.

Decizia FA vine într-un moment în care Cristiano Ronaldo şi-a reziliat contractul cu Manchester United, astfel încât, dacă nu va mai juca în Anglia, nu va mai executa pedeapsa cu suspendarea.

Pe 9 aprilie, când Red Devils tocmai pierduseră cu 1-0 în faţa lui Everton, un videoclip care a fost difuzat pe scară largă îl înfăţişa pe portughez lovind mâna unui adolescent în timp ce se îndrepta spre vestiar.

Jucătorul şi-a cerut scuze în aceeaşi seară pe contul său de Instagram.

"Comportamentul atacantului după fluierul final a fost inadecvat şi/sau violent", a scris atunci FA într-un comunicat.



BREAKING: Cristiano Ronaldo has been suspended for two matches, fined £50,000 and warned as to his future conduct for a breach of FA Rule E3 ???? pic.twitter.com/or3LeoV9pS