Cristiano Ronaldo, prima reacție după ce a devenit primul fotbalist cu peste 800 de goluri marcate

Portughezul a reușit o ”dublă” și a devenit primul jucător din istorie care a depășit borna de 800 de goluri marcate în carieră. După această performanță, Ronaldo a avut un mesaj pe contul său de Twitter.

”Sunt foarte fericit că am devenit primul jucător din lume care a reușit mai mult de 800 de goluri. Această călătorie minunată devine de neuitat. Mulțumesc tuturor suporterilor mei pentru că au fost mereu lângă mine. 801 și încă numărăm!”, a scris Ronaldo, pe Twitter.

Very happy to become the first football player to score more than 800 official goals. What an amazing and unforgettable run this is becoming… Thank you to all my supporters for always standing by my side. 801 and still counting!???????????????? pic.twitter.com/1UqngjqE8V