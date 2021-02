COLOSAL! Opriti-va din tot ce faceti: s-a dat cel mai tare gol din 2021! Ce a putut sa faca atacantul la faza asta a SOCAT Anglia! VIDEO

Sam a inscris fantastic in minutul 73 al jocului cu Oxford City, incheiat cu scorul de 3-1 in favoarea echipei din Nottingham. Tot belgianul de 23 de ani, adus in vara de la Arda, din Bulgaria, marcase si primul gol al intalnirii. Reusita venita cu 20 de minute inainte de final a fost insa de pe alta planeta. Sam a reusit un gol pe care un atacant il da cel mult o data intr-o cariera! Dupa o centrare de pe partea stanga, Sam a trimis un lob cu calcaiul peste portarul advers, spre surprinderea colegilor si a adversarilor!



Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! ???? pic.twitter.com/kmmMj5tlb8