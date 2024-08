A venit oferta pentru Joao Felix: 65.000.000€!

Portughezul nu intră în planurile lui Diego Simeone pentru sezonul 2024-2025, astfel că va pleca de pe Wanda Metropolitano. În această perioadă, Felix s-a antrenat separat, în căutarea unui nou angajament.

Deși s-a zvonit că Aston Villa ar fi, cel mai probabil, următoarea sa destinație, o altă echipă din Premier League pare să fi intrat pe fir și a trimis deja o ofertă concretă pentru starul portughez. Este vorba despre Chelsea, echipă la care Felix a mai jucat sub formă de împrumut în a doua parte a sezonului 2022-2023.

Londonezii au trimis deja o ofertă de transfer definitiv pentru Joao Felix, de 65 de milioane de euro, scriu portughezii de la O Jogo.

???? Chelsea have made a €65M offer to Atletico for João Félix.

