Clubul pe care Mbappe îl refuză râzând: ”Nu cred că voi juca pentru ei în viața mea”

Ar putea ajunge la Real Madrid, club pe care-l va întâlni în optimile Ligii Campionilor. Recent, actorul Tom Holland l-a chemat la clubul său de suflet, Tottenham, dar răspunsul venit din partea francezului a fost destul de categoric.

„Este un club grozav, au un stadion nou, am prieteni care joacă acolo, Ndombele, Hugo Lloris, mă uit la multe jocuri din Premier League ale lui Tottenham, sunt sigur că vor face lucruri bune în acest sezon cu Conte, pentru că este un antrenor bun, știe ce face, este bine pentru ei, dar nu cred că voi juca pentru Tottenham în viața mea. Nu poți să spui niciodată 'nu', dar nu cred”, a spus Kylian Mbappe, într-un interviu acordat pentru CNN.

Kylian Mbappe: "Tottenham is a great club, with the new stadium... our friends play there. I watch so many games of Tottenham in the Premier League too!" pic.twitter.com/5Oe26eYtZz