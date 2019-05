City, DISTRUSA de United si de MONSTRII bogati ai Europei! Conspiratie MONDIALA: ce cred seicii ca s-a intamplat cu raportul care-i poate SCOATE din Europa

Investigatia UEFA poate duce la excluderea lui City din Champions League pentru un sezon.

Un grup de experti care a analizat rapoartele financiare ale clubului ar urma sa recomande scoaterea lui City din Liga in sezonul 2020-2021. Conform The Sun, City banuieste ca e victima unui complot al marilor bogati ai Europei, intre ei si rivala din oras Manchester United, care ar fi 'scapat' un raport compromitator, in baza caruia campioana Angliei va fi suspendata.

UEFA a analizat mai multe documente si emailuri care arata eforturile oficililor lui City de a ocoli regulile Fair Play-ului financiar prin mascarea unor plati facute de proprietarii clubului in acorduri de sponsorizare.

De exemplu, un act publicat de Der Spiegel anul trecut sugereaza ca gigantul Etihad a platit doar 9 milioane din cele 60 ale unui acord de sponsorizare semnat intre City si compania de trafic aerian, Restul au venit de la fondul de investitii Abu Dhabi United Group, grupul aflat sub controlul Seicului Mansour, prin intermediul caruia a si fost cumparata City acum mai mult de un deceniu.