Christian Eriksen, reacție categorică după ce a fost comparat cu o legendă a lui Manchester United

Danezul Christian Eriksen a suferit un accident teribil la EURO 2020 când a suferit un atac cardiac, în meciul împotriva Finlandei.

La jumătate de an distanță, Eriksen a revenit pe teren și a făcut senzație la Brentford, după ce Inter i-a întrerupt contractul. Acum, fotbalistul evoluează pentru Manchester United și a fost comparat cu Paul Scholes, legenda de pe Old Trafford, în presa internațională.

Eriksen: „Mă bucur că am fost comparat cu el”

În acest sens, Eriksen nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns valului de laude la adresa sa, evidențiind faptul că se simte minunat să fie comparat cu un asemenea jucător.

„Desigur, mă simt minunat să fiu comparat cu el, dar, trebuie să-ți creezi stilul propriu și numele tau. Am fost norocos că am reușit să joc împotriva lui Paul Scholes. A fost un jucător bun, mă bucur că am fost comparat cu el.”, au fost cuvintele lui Eriksen pentru o publicație daneză, citate de Mirror.co.uk.

Cariera lui Eriksen

Christian Eriksen a fost cel mai mult cotat în cariera sa fotbalistică la vârsta de 27 de ani, când, potrivit site-urilor de specialitate, valora 100 milioane de euro.

Danezul a evoluat pentru Ajax, Tottenham Hotspur, Inter Milan, Brentford și Manchester United. Cele mai multe apariții le-a bifat la Spurs, 305, unde a marcat 69 de goluri și a pasat decisiv în 90 de situații.