Răspunsul neașteptat al lui Asensio când a fost întrebat despre o posibilă mutare la FC Barcelona

Marco Asensio este cotat la 40 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, și se gândește să părăsească gruparea blanco după ce i se va termina contractul.

Într-un interviu "marcă înregistrată", spaniolul a fost întrebat despre o posibilă mutare la Barcelona și a oferit un răspuns ezitant, care lasă multe semne de întrebare.

„Nu știu dacă Barcelona mă vrea. Am auzit zvonuri de la multe cluburi, este normal. Nu m-am gândit niciodată la un viitor la Barca, nu i-am dat valoare. Nu știu! (n.r. - poți spune 'Nu voi juca la Barca niciodată?). Acum, nu pot răspunde.”, au fost cuvintele lui Marco Asensio pentru partidazocope, citate de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe Twitter.

