Christian Eriksen, ovaționat de un întreg stadion! Când ar putea debuta danezul la Brentford

Eriksen a fost prezentat şi aplaudat sub privirile soţiei sale şi copiilor lor.

Brentford a remizat cu Crystal Palacee, scor 0-0, în etapa a XXV-a a campionatului Angliei.

Potrivit AP, Christian Eriksen ar urma să joace într-un meci de pregătire cu porţile închise, luni, iar sâmbăta viitoare ar putea debuta oficial la Brentford, împotriva formaţiei Arsenal.

Eriksen nu a mai jucat de când a suferit un stop cardiac în timpul meciului disputat de Danemarca împotriva Finlandei la Euro 2020, în iunie, anul trecut. Ulterior jucătorului i s-a implantat un defibrilator (ICD), un fel de stimulator cardiac.

A hero's welcome ????

Christian Eriksen was given a standing ovation at the Brentford Community Stadium ????pic.twitter.com/fGG5jwEhmE