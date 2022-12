Chelsea, transfer de peste 60 de milioane de euro: "Toate documentele au fost semnate"

Pe Stamford Bridge va sosi din sezonul următor Christopher Nkunku (25 de ani), atacantul francez de la RB Leipzig, care a ratat convocarea la CM 2022 din cauza unei accidentări suferite înainte de turneul final.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Chelsea a ajuns la un acord cu RB Leipzig, iar londonezii vor plăti aproximativ 68 de milioane de euro pentru Nkunku, mai mult decât clauza de reziliere (60 de milioane de euro): "Toate documentele au fost semnate", a transmis sursa citată.

Nkunku se va alătura lui Chelsea de la 1 iulie 2023, astfel că va încheia actuala stagiune în tricoul lui RB Leipzig, formație pentru care a marcat nu mai puțin de 17 goluri în cele 23 de partide din acest sezon.

Pentru Chelsea este primul transfer major după instalarea lui Graham Potter, antrenor care i-a luat locul lui Thomas Tuchel, demis în septembrie.

Nkunku, crescut de Paris Saint-Germain, a semnat cu RB Leipzig în iulie 2019, după ce a fost cumpărat pentru 13 milioane de euro. În 159 de meciuri pentru formația germană a marcat 64 de goluri și a oferit 51 de pase decisive.

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. ???????????? #CFC

French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U