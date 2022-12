Christopher Nkunku (25 de ani), care a impresionat în ultimii ani la RB Leipzig, va pleca de la gruparea germană la Chelsea.

Jurnalistul Nicolo Schira anunță că atacantul va juca la Chelsea din luna iulie, iar londonezii vor plăti 70 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Leipzig. Nkunku s-a înțeles cu noua sa echipă pentru un contract valabil până în 2028.

???? Done Deal and confirmed! Christopher #Nkunku will be a #Chelsea’s player from July. #Blues will pay €70M to #Leipzig. Contract until 2028. #transfers #CFC https://t.co/rIOgU3Afxu