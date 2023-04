Surpriză! Ce antrenor a contactat Chelsea pentru a-i lua locul lui Lampard

Londonezii l-au demis pe Graham Potter după 200 de zile în care antrenorul a stat pe banca tehnică a lui Chelsea și l-a „instalat” interimar pe Frank Lampard.

În căutare de un antrenor, conducerea de pe Stamford Bridge s-a gândit deja la câteva nume, cum ar fi Julian Nagelsmann. Totuși, a mai apărut o variantă pentru a prelua postul de principal la Chelsea.

Conform informațiilor oferite de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, londonezii iau în considerare și varianta Mauricio Pochettino, fostul antrenor de la Tottenham Hotspur care a dus în sezonul 2018/19 echipa în finala Champions League (pierdută 0-2 vs Liverpool).

Chelsea have also contacted Mauricio Pochettino in the last few days. It’s the first direct approach after last summer when he was in the list. ???????? #CFC

Nothing advanced yet, Nagelsmann remains favourite.

Talks will continue, as Chelsea want to be 100% sure of their choice. pic.twitter.com/tIhLhNSmAU